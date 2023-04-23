Швеция призвала Украину смириться и быть готовыми к дефициту боеприпасов

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Киев должен был быть готов к тому, что Россия будет вести с ним войну «на истощение», и Евросоюз может с этим не справиться.
Вооруженный конфликт России и Украины является «войной на истощение» и ключевым фактором, определяющим победителя, является то, кто продержится дольше. В этом случае все зависит от обороноспособности воюющих сторон. Однако ЕС не сможет поставлять боеприпасы Киеву бесконечно, а значит, у России больше шансов выиграть, несмотря на намерения НАТО поддерживать Украину как можно дольше, заявил Йонсон во время брифинга с журналистами.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о дефиците боеприпасов в странах-союзниках Украины. По словам Столтенберга, им необходимо пересмотреть свои условия спонсирования Киева или увеличить объемы поставок, иначе ВСУ окажутся в безвыходном положении.