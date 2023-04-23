В США поступил в продажу «Умный пистолет» с функцией распознавания лиц

Первые готовые версии 9-мм пистолета могут быть отправлены покупателям, сделавшим предварительный заказ, уже в четвертом квартале этого года, при этом стандартная модель стоимостью 1499 долларов, возможно, будет доступна ко второму кварталу 2024 года, сообщили в Biofire. Многие любители оружия скептически относятся к технологии «умного оружия», опасаясь, что она не сработает, когда оружие понадобится для самообороны.