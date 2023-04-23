В США поступил в продажу «Умный пистолет» с функцией распознавания лиц

Компания Biofire Tech принимает заказы на «умный пистолет» с технологией распознавания лиц, из которого могут стрелять только проверенные пользователи. Об этом сообщает издание Asia One.
Пистолет Biofire также может быть оснащен устройством считывания отпечатков пальцев, разработанным для предотвращения случайных выстрелов детей, снижения числа самоубийств, защиты полиции от захвата оружия или приведения в негодность потерянного и украденного оружия.
Первые готовые версии 9-мм пистолета могут быть отправлены покупателям, сделавшим предварительный заказ, уже в четвертом квартале этого года, при этом стандартная модель стоимостью 1499 долларов, возможно, будет доступна ко второму кварталу 2024 года, сообщили в Biofire. Многие любители оружия скептически относятся к технологии «умного оружия», опасаясь, что она не сработает, когда оружие понадобится для самообороны.
Ранее российские инженеры создали мобильный тканевой пистолет для обработки ран. Он оснащен ультразвуковой системой, которая собирает компоненты на мембране и подает готовую смесь в область печати.