Sky News: Нейросети сделали бесполезным антиплагиат

В новом отчете образовательный аналитический центр EDSK заявил, что доступность постоянно совершенствующихся систем искусственного интеллекта сделала курсовую работу «менее точной и заслуживающей доверия» для оценки работы студентов. В нем говорилось: «Плагиат всегда был в некоторой степени риском, особенно для заданий в стиле курсовых, но установить наверняка, создал ли студент работу, которую они представили, теперь стало практически невыполнимой задачей для учителей, руководителей и экзаменационных комиссий». Эксперты считают, что теперь для оценки знаний студентов необходимо использовать традиционные экзамены, а не курсовые работы.