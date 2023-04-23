Sky News: Нейросети сделали бесполезным антиплагиат

Проверка курсовых работ станет «практически невыполнимой задачей» в эпоху ChatGPT и сделает экзамены более важными, чем когда-либо, заявили эксперты в области образования. Об этом сообщает издание Sky News.
Чат-бот OpenAI, запущенный в конце прошлого года, всколыхнул сеть, собрав более 100 миллионов пользователей за месяц. ChatGpt – это так называемая большая языковая модель, обученная на огромных объемах данных и способная генерировать ответы, подобные человеческим, на любые темы, включая написание эссе и решение проблем.
Школы Нью-Йорка и университеты в Японии входят в число мест, где ChatGPT был запрещен из-за опасений, что студенты могут попросить его выполнить за них работу, а экзаменационные комиссии Великобритании рекомендовали, чтобы учеников заставляли выполнять некоторые курсовые работы «под непосредственным наблюдением», чтобы они не могли воспользоваться системой.
В новом отчете образовательный аналитический центр EDSK заявил, что доступность постоянно совершенствующихся систем искусственного интеллекта сделала курсовую работу «менее точной и заслуживающей доверия» для оценки работы студентов. В нем говорилось: «Плагиат всегда был в некоторой степени риском, особенно для заданий в стиле курсовых, но установить наверняка, создал ли студент работу, которую они представили, теперь стало практически невыполнимой задачей для учителей, руководителей и экзаменационных комиссий». Эксперты считают, что теперь для оценки знаний студентов необходимо использовать традиционные экзамены, а не курсовые работы.
Ранее СМИ сообщили, что в России был запущен свой аналог ChatGpt. Отечественная система может обрабатывать данные, общаться на деловые и отвлеченные темы, заниматься формированием заказов, отвечать на звонки и письма и многое другое