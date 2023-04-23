Экс-боец ММА Нейт Диас оказался замешан в уличной драке

В сети распространилось видео, на котором спортсмен принимает участие массовой уличной драке против неизвестных людей. На кадрах видно, что боец применяет удушающий прием «гильотина» на оппоненте, в результате чего, тот теряет сознание. Диас, после завершения «встречи» просто уходит из кадра. О состоянии потерпевшего информации нет.