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Экс-боец ММА Нейт Диас оказался замешан в уличной драке

Происшествия
Экс-боец ММА Нейт Диас оказался замешан в уличной драке

Титулованный экс-боец ММА Нейт Диас провел удушающий прием на человеке в ходе уличной драки. Об этом сообщил канал РЕН ТВ.

В сети распространилось видео, на котором спортсмен принимает участие массовой уличной драке против неизвестных людей. На кадрах видно, что боец применяет удушающий прием «гильотина» на оппоненте, в результате чего, тот теряет сознание. Диас, после завершения «встречи» просто уходит из кадра. О состоянии потерпевшего информации нет.

Ранее сообщалось, что экс-боец ММА устроил драку на турнире по смешанным единоборствам в Новом Орлеане. Охрана вовремя среагировала и погасила инцидент.
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