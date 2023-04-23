Стало известно о способности вешенок способны поедать червей

Ученые выяснили, что распространенные по всему миру грибы вешенки способны поедать червей. Об этом сообщает издание Sky News.
В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, подробно описывается, как вешенки используют особый токсин для парализации и уничтожения круглых червей нематод, питающихся грибами.
Вешенки, которые растут на бедной питательными веществами гниющей древесине, поглощают богатых азотом червей.
«Так случилось, что нематоды - самые распространенные животные, с которыми сталкиваются эти грибы, поэтому я думаю, что это очень интересное эволюционное взаимодействие», — заявил молекулярный биолог Йен-Пин Сюэ.
Исследовательская группа, состоящая из генетиков, молекулярных биологов, биохимиков и грибоводов, ранее обнаружила, что вешенки выделяют неизвестный токсин, который каким-то образом парализует червей в течение нескольких минут и заставляет кальций поступать в их клетки, убивая их. Этот механизм отличается от тех, которые используются другими плотоядными грибами, и может быть уникальным для вешенок.
Для своей новой работы исследователи вырастили и проанализировали образцы ткани грибов, не обнаружив заметного токсина, даже когда образцы измельчили. Они рассудили, что то, что убивает червей, должно быть летучим соединением, которое испаряется, если его потревожить. Когда они снова повредили ткань вешенки, а затем проанализировали воздух с помощью газовой хроматографии–масс-спектрометрии, они, наконец, обнаружили 3-октанон — нервно-паралитический газ, который, как оказалось, заключен в микроскопические структуры в форме леденцов на поверхности гриба. Когда нематоды прикасаются к грибам, эти структуры выделяют газ, разрушая клеточные мембраны червей, вызывая паралич и смерть. Затем червь переваривается через мицелий, нитевидную питательную сеть гриба.
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