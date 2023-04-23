Стало известно о способности вешенок способны поедать червей

Для своей новой работы исследователи вырастили и проанализировали образцы ткани грибов, не обнаружив заметного токсина, даже когда образцы измельчили. Они рассудили, что то, что убивает червей, должно быть летучим соединением, которое испаряется, если его потревожить. Когда они снова повредили ткань вешенки, а затем проанализировали воздух с помощью газовой хроматографии–масс-спектрометрии, они, наконец, обнаружили 3-октанон — нервно-паралитический газ, который, как оказалось, заключен в микроскопические структуры в форме леденцов на поверхности гриба. Когда нематоды прикасаются к грибам, эти структуры выделяют газ, разрушая клеточные мембраны червей, вызывая паралич и смерть. Затем червь переваривается через мицелий, нитевидную питательную сеть гриба.