Телеведущая Эвелина Бледанс пришла на Московский кинофестиваль без нижнего белья

Актриса Эвелина Бледанс появилась на мероприятии в честь 45-го Московского международного кинофестиваля в откровенном наряде. Она не постеснялась острых взглядов публики и довольно комфортно себя чувствовала без нижнего белья.
Большинство гостей ММКФ посетили вечеринку в установленном дресс-коде. Благодаря вызывающему наряду, подчеркивающему анатомические формы, Бледанс стала самым запоминающимся гостем фестиваля. Она дополнила свой «лук» нестандартной прической, из которой торчало несколько десятков иголок, – пишет 5-tv.ru.
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