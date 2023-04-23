Президент Украины Владимир Зеленский заявил об предотвращении распространения агрессии России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о содержании вступившего в силу пакета антироссийских санкций. Он отметил, что новые санкции рассчитаны на предотвращение их обхода со стороны Москвы.
Последний санкционный список пополнился еще на 322 российских оборонных предприятия. Также новые санкции коснулись физических и юридических лиц, которые так или иначе спонсируют «уничтожение свободы» на территории России и за ее пределами. Эти меры приняты для того, чтобы совместно с Евросоюзом оказать давление на Москву и вынудить ее прекратить вооруженный конфликт с Украиной, говорит Зеленский.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости ужесточения нового, 11-го, пакета санкций против России. Таким образом новые запреты будут включать в себя усовершенствованные методы предотвращения их игнорирования.