Президент Украины Владимир Зеленский заявил об предотвращении распространения агрессии России

Последний санкционный список пополнился еще на 322 российских оборонных предприятия. Также новые санкции коснулись физических и юридических лиц, которые так или иначе спонсируют «уничтожение свободы» на территории России и за ее пределами. Эти меры приняты для того, чтобы совместно с Евросоюзом оказать давление на Москву и вынудить ее прекратить вооруженный конфликт с Украиной, говорит Зеленский.