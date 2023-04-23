Спам, созданный искусственным интеллектом, скоро заполнит все почтовые ящики

Эксперты считают, что быстрая разработка нейросетей по типу ChatGPT, и достижения в области изучения искусственного интеллекта активно способствует развитию спам-сетей. Об этом сообщает JapanToday.
Так, в будущем, у машин появится множество способов использования технологий, демонстрирующих способность к быстрой адаптации к отдельным пользователям.
Например, сеть супермаркетов Target уже более десяти лет способна определять, что посетительница магазина беременна, еще до того, как она сама узнает об этом.
Потенциально, в будущем, машина сможет даже подделывать ваш стиль общения, голос и видеоряд, где вы будете присутствовать.
Но не все так страшно. Развитие машинного обучения и освоение новых технологий так же поможет и в развитии принципиально новых методов защиты от спама и хакерских атак.
Ранее сообщалось, что жители Китая начали массово терять работу из-за внедрения в технологический процесс ИИ.