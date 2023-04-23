Bank of Cyprus заблокировал счета клиентов из России из-за нарушений санкций

Кипрский Bank of Cyprus заблокировал активы и счета 13 фирм и физлиц. Информацию об этом публикует РБК.
Сообщается, что причиной для блокировки послужило требование США, связанное с «нарушением санкций». Банк «развел руками» и напомнил о четырех тысячах счетах лиц из РФ, которые находятся в потенциальной опасности.
Официальной причиной для блокировки было названо ограничение работы счетов граждан и организаций, которые «помогали российским олигархам» вести работу в обход санкций.
«Для банков было неизбежно предпринять те действия, которые они предприняли», - резюмировал финансовый комиссар республики Павлос Иоанну.
Ранее власти Кипра пообещали наказывать тюремными сроками за употребление «веселящего газа».