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Bank of Cyprus заблокировал счета клиентов из России из-за нарушений санкций

Экономика
Bank of Cyprus заблокировал счета клиентов из России из-за нарушений санкций

Кипрский Bank of Cyprus заблокировал активы и счета 13 фирм и физлиц. Информацию об этом публикует РБК.

Сообщается, что причиной для блокировки послужило требование США, связанное с «нарушением санкций». Банк «развел руками» и напомнил о четырех тысячах счетах лиц из РФ, которые находятся в потенциальной опасности.

Официальной причиной для блокировки было названо ограничение работы счетов граждан и организаций, которые «помогали российским олигархам» вести работу в обход санкций.

«Для банков было неизбежно предпринять те действия, которые они предприняли», - резюмировал финансовый комиссар республики Павлос Иоанну.

Ранее власти Кипра пообещали наказывать тюремными сроками за употребление «веселящего газа».
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