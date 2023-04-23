Россия и Аргентина планируют наладить сотрудничество в бизнесе

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов рассказал о текущих и дальнейших отношениях бизнес-компаний двух стран.
На данный момент сотрудничество российских компаний с зарубежными переживает тяжелые времена в связи с большим количеством антироссийских санкций. Однако, даже несмотря на это, Россия и Аргентина находят возможности сотрудничать, заявил Феоктистов во время брифинга с журналистами. Он отметил, что сейчас Москва и Буэнос-Айрес переживают период поиска пути решения проблемы дальнейшего сотрудничества и делают в этом успехи.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел турне по Латинской Америке, в рамках которой посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Во время поездки Лавров отметил, что со всеми странами российской стороне удалось найти взаимопонимание.