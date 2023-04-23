Жуткое ДТП в Приморье закончилось смертями детей

Приморские полицейские задержали скрывшегося с места происшествия ДТП местного жителя, ставшего виновником смертельного ДТП. Подробности инцидента были опубликованы на сайте Управления МВД России по Приморскому краю.
Полиция получила информацию о ДТП в поселке Пластун Тернейского района. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и медики.
Предварительно установлено, что 33-летний водитель Toyota Land Cruiser не соблюдал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди него Toyota Corolla и столкнулся с ней. В результате аварии погибли двое 14-летних пассажиров, а 15-летний водитель получил травму головы.
Управлявший внедорожником мужчина скрылся с места происшествия, но позже добровольно явился в полицию. Кроме того, он не владел правами на управление транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка, а также ряд исследований для принятия процессуального решения.
Ранее пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Чите. Виновник происшествия, 30-летний мужчина, не имел водительских прав.