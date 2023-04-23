Жуткое ДТП в Приморье закончилось смертями детей

Управлявший внедорожником мужчина скрылся с места происшествия, но позже добровольно явился в полицию. Кроме того, он не владел правами на управление транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время проводится проверка, а также ряд исследований для принятия процессуального решения.