Актриса Елена Валюшкина удивила общественность неожиданным появлением на публике с новым мужем

Журналисты в ходе расследования выяснили, что супруг актрисы Андрей работает финансистом. Как сообщил 5-tv.ru, в первый раз будущие влюбленные встретились на Дне рождения у общих знакомых. Валюшкина подчеркнула, что за свою внимательность к ней и к ее детям он заслужил уважение от нее. В ответ на вопрос прессы, как паре удалось тайно пожениться, артистка ответила: