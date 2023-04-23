Актриса Елена Валюшкина удивила общественность неожиданным появлением на публике с новым мужем

Российская артистка Елена Валюшкина шокировала прессу и общественность появлением в компании своего нового мужа. После своего крайнего развода она не распространялась о личной жизни – в этот раз она тоже сухо рассказала о своем новом избраннике.
Журналисты в ходе расследования выяснили, что супруг актрисы Андрей работает финансистом. Как сообщил 5-tv.ru, в первый раз будущие влюбленные встретились на Дне рождения у общих знакомых. Валюшкина подчеркнула, что за свою внимательность к ней и к ее детям он заслужил уважение от нее. В ответ на вопрос прессы, как паре удалось тайно пожениться, артистка ответила:
«Мы уже были в ЗАГСе! Вы все профукали», – сказала она.
Ранее сообщалось, что достижение понимания мироощущения партнера к окружающим вещам имеет критическое влияние на отношения. Осознание личных потребностей и доведение их до сведения половины может помочь скорректировать свои естественные склонности, чтобы укрепить любовную связь.