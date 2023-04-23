Представителей посольства США эвакуировали из Судана

Сотрудниками сил быстрого реагирования (СБР) Судана и американскими военнослужащими был разработан и осуществлен план по эвакуации представителей посольства США из Судана. Информация появилась на сайте Reuters.
Для отправки резидентов дипмиссии будет использовано шесть воздушных судов.
Пресс-центр СБР Судана сообщил, что утром воздушные лайнеры вылетели за территорию страны. Причиной эвакуации является неспокойная военизированная обстановка не территории страны, которая может навредить здоровью работникам посольства.
Ранее, посольство РФ сообщило о 140 новых заявках на помощь в эвакуации из Судана. Всего страну через Российское посольство планирует покинуть около 300 человек.