Самый крупный Duty Free Шереметьево начнет работать 24 апреля

Уже сейчас в терминале можно наблюдать висящие объявления о скором открытии. Магазины будут располагаться в центральной зоне и рядом с выходами на посадку 126-129. На данный момент многие торговые полки пустые, однако на них до сих пор значатся названия международных брендов, хотя в некоторых частях терминала сейчас работают отдельные магазины, – пишет «РИА Новости».