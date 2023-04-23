Самый крупный Duty Free Шереметьево начнет работать 24 апреля

Гости московского аэропорта Шереметьево в скором времени смогут посетить самый крупный магазин Duty Free в воздушной гавани. Торговые ряды откроются 24 апреля в международном терминале C.
Уже сейчас в терминале можно наблюдать висящие объявления о скором открытии. Магазины будут располагаться в центральной зоне и рядом с выходами на посадку 126-129. На данный момент многие торговые полки пустые, однако на них до сих пор значатся названия международных брендов, хотя в некоторых частях терминала сейчас работают отдельные магазины, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Крым и обратно снова доступны в «Гранд сервис экспрессе». Железнодорожные путешествия осуществляются по направлениям: Севастополь — Санкт-Петербург, Евпатория — Санкт-Петербург, в беспересадочных вагонах из Пскова, а также в обратную сторону.