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Самый крупный Duty Free Шереметьево начнет работать 24 апреля

Общество
Самый крупный Duty Free Шереметьево начнет работать 24 апреля

Гости московского аэропорта Шереметьево в скором времени смогут посетить самый крупный магазин Duty Free в воздушной гавани. Торговые ряды откроются 24 апреля в международном терминале C.

Уже сейчас в терминале можно наблюдать висящие объявления о скором открытии. Магазины будут располагаться в центральной зоне и рядом с выходами на посадку 126-129. На данный момент многие торговые полки пустые, однако на них до сих пор значатся названия международных брендов, хотя в некоторых частях терминала сейчас работают отдельные магазины, – пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Крым и обратно снова доступны в «Гранд сервис экспрессе». Железнодорожные путешествия осуществляются по направлениям: Севастополь — Санкт-Петербург, Евпатория — Санкт-Петербург, в беспересадочных вагонах из Пскова, а также в обратную сторону.
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