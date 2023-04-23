Российское спасательное судно вытащило с мели корабль Либерии

Российское спасательное судно «Берингов Пролив» откликнулось на сигнал о помощи севшего на мель судна «KC Hadong». Об этом сообщает Газета.ru.
Как стало известно, авария произошла недалеко от порта Шахтерск в Сахалинской области.
«Прибытие судна в Шахтерск ожидается 24 апреля 2023 года», - указано в сообщении пресс-службы МЧС.
Личный состав эвакуированного судна преимущественно состоит из граждан Филиппин и Южной Кореи. Сам корабль ходил под флагом Либерии.
Районные следственные органы уже начали проводить проверку по статье 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, и метрополитена).
Ранее, корабли из состава Тихоокеанского флота отработали стрельбу по целям находящимся в воздухе и на море.