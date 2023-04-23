Macon: Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа

Результаты опроса показывают, что Трамп увеличил свое лидерство на гипотетических праймериз Республиканской партии против потенциального соперника губернатора Флориды Рона Десантиса. Хотя Десантис официально не объявил о начале президентской кампании, многие ожидают, что он примет участие в гонке. Несмотря на то, что многие американцы не хотят, чтобы он баллотировался, опрос AP-NORC показал, что у Трампа самый высокий рейтинг среди потенциальных кандидатов Республиканской партии, включенных в опрос.