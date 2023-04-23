Macon: Большинство республиканцев готовы поддержать Трампа

Новый социологический опрос показал, что около 56% республиканцев готовы поддержать переизбрание бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Macon.
Опрос, опубликованный в четверг Associated Press и исследовательским центром NORC Чикагского университета, показал, что 93 % демократов и 63 % тех, кто называет себя «независимыми» не хотят, чтобы Трамп баллотировался.
Респонденты с высшим образованием чаще говорили, что ему не следует баллотироваться, чем те, у кого его нет, хотя большинство обеих групп - 80 и 65 процентов соответственно - сказали именно так.
Результаты опроса показывают, что Трамп увеличил свое лидерство на гипотетических праймериз Республиканской партии против потенциального соперника губернатора Флориды Рона Десантиса. Хотя Десантис официально не объявил о начале президентской кампании, многие ожидают, что он примет участие в гонке. Несмотря на то, что многие американцы не хотят, чтобы он баллотировался, опрос AP-NORC показал, что у Трампа самый высокий рейтинг среди потенциальных кандидатов Республиканской партии, включенных в опрос.
Ранее Трамп пообещал завершить украинский конфликт в случае прихода к власти. Об этом он сообщил в ходе общения со сторонниками во Флориде.