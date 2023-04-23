Россиянам напомнили о штрафах до 400 тысяч рублей за приготовление шашлыков в неположенных местах

Представители МЧС рассказали информационному изданию «РИА Новости» о штрафах за незаконное приготовление шашлыков на открытых пространствах. Сумма взыскания может составлять до 400 тысяч рублей.
Специалисты сообщили, что готовить блюда и разводить костры можно лишь в местах, специально оборудованных под эти цели. Нарушение правил пожарной безопасности на улице влечет наложение административного штрафа от пяти до 15 тысяч рублей, при этом должностные лица будут обязаны выплатить до 30 тысяч рублей, а юрлица – до 400 тысяч.
Ранее ученые развеяли мифы о некоторых продуктах, долгое время считавшихся вредными для организма. Из списка «врагов» пищеварения были исключены картофель, сливочное масло, мороженое, попкорн и майонез. Тем не менее, необходимо помнить простую истину – всякая пища должна употребляться в меру.