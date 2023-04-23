Россиянам напомнили о штрафах до 400 тысяч рублей за приготовление шашлыков в неположенных местах

Специалисты сообщили, что готовить блюда и разводить костры можно лишь в местах, специально оборудованных под эти цели. Нарушение правил пожарной безопасности на улице влечет наложение административного штрафа от пяти до 15 тысяч рублей, при этом должностные лица будут обязаны выплатить до 30 тысяч рублей, а юрлица – до 400 тысяч.