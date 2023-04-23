В «Зените» рассказали о клубе-лидере, который интересуется нападающим петербургского клуба Малкомом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал потенциальный переход в зарубежный клуб бразильского футболиста петербургского клуба Малкома. Он даже назвал команду, куда может перейти игрок.
На данный момент Малкомом заинтересован французский лидирующий клуб «Пари Сен-Жермен», однако официального сообщения на эту тему еще не было. В случае, если Малком решит покинуть «Зенит» ради ПСЖ, руководство сине-бело-голубых будет только радо за игрока, так как он действительно заслужил возможность принять участие в европейских чемпионатах, озвучил свое мнение Семак во время пресс-конференции после матча «Зенит» - «Динамо».
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» во время матча 24-го тура Российской премьер-лиги на Газпром Арене. Встреча завершилась со счетом 3:1. Нападающий Малком забил два гола в ворота противника, его коллега полузащитник Андрей Мостовой также отличился результативностью и забитым мячом. Со стороны московского клуба гол забил только полузащитник Даниил Фомин.