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Пляжи Лос-Анджелеса закрыли из-за розлива 1,1 млн литров отходов

Весь мир
Пляжи Лос-Анджелеса закрыли из-за розлива 1,1 млн литров отходов

По заявлению местных властей штата Калифорния, в реку Лос-Анджелес было вылито около 1,1 млн литров сточных вод, что привело к закрытию 11 километров общественных пляжей. Информацией об этом поделился сайт CNN.

Массовый розлив был вызван неисправностью в оборудовании, которое использовала бригада по техническому обслуживанию канализации города. Сломанная деталь вызвала засорение, которое привело к переполнению сточных вод и вынесло отходы в водоем.

Сообщается, что канализационная вода начала выплескиваться на улицы города.

«Загрязнение в любом месте вверх по реке, может повлиять на прибрежные воды», - сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее, эксперты обнаружили в водоемах Омской области опасные вещества.
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