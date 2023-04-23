Пляжи Лос-Анджелеса закрыли из-за розлива 1,1 млн литров отходов

По заявлению местных властей штата Калифорния, в реку Лос-Анджелес было вылито около 1,1 млн литров сточных вод, что привело к закрытию 11 километров общественных пляжей. Информацией об этом поделился сайт CNN.
Массовый розлив был вызван неисправностью в оборудовании, которое использовала бригада по техническому обслуживанию канализации города. Сломанная деталь вызвала засорение, которое привело к переполнению сточных вод и вынесло отходы в водоем.
Сообщается, что канализационная вода начала выплескиваться на улицы города.
«Загрязнение в любом месте вверх по реке, может повлиять на прибрежные воды», - сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее, эксперты обнаружили в водоемах Омской области опасные вещества.