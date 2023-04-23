Врач Иван Коновалов рассказал про преимущества прививки от кори

Врач-инфекционист Иван Коновалов поделился своим мнением по поводу прививок от кори. Информация об этом появилась в Telegram-канале ТАСС.
Так, Коновалов считает, что иммунитет после введения вакцины сохраняется надолго, но неуверенным в наличии своей прививки людям стоит обратиться в местные медучреждения и пройти анализ на антитела.
«Особенно тем, кто по роду деятельности часто контактирует с людьми», - подчеркнул важность проверки инфекционист.
Ранее, представитель Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что в особую группу риска заболевания корью попадают сотрудники транспортных, социальных и торговых сетей.