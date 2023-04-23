Больше не враги: Ученые развеяли мифы о некоторых «вредных» продуктах

Абсолютно справедливо многие считают сливочное масло вредной пищей, однако его негативные качества, как и у всех продуктов, могут проявиться только при регулярном и чрезмерном потреблении. Несмотря на наличие большого количества трансжиров в продукте, в нем присутствуют необходимые и легкие для усвоения жирные кислоты, а ограниченное его потребление способно повысить «хороший» холестерин.