Больше не враги: Ученые развеяли мифы о некоторых «вредных» продуктах

Многие продукты питания, подвергавшиеся ранее беспочвенной критике за их вред здоровью, оказались вполне приемлемыми к употреблению. Тем не менее, эксперты советуют помнить важную истину – все должно быть в меру.
Оказывается, картофель в зависимости от сорта обладает различными полезными свойствами: от антиоксидантов, до витамина C. Этот продукт хорошо насыщает организм, несет в себе много магния и фосфора.
Абсолютно справедливо многие считают сливочное масло вредной пищей, однако его негативные качества, как и у всех продуктов, могут проявиться только при регулярном и чрезмерном потреблении. Несмотря на наличие большого количества трансжиров в продукте, в нем присутствуют необходимые и легкие для усвоения жирные кислоты, а ограниченное его потребление способно повысить «хороший» холестерин.
Попкорн в свою очередь является обычной кукурузой. Если его готовить дома и употреблять в ограниченных количествах, то все полезные свойства будут идентичны изначальному продукту.
Мороженое же необходимо правильно выбирать. Эксперты в области питания отметили, что качественный состав продукта способен не только насытить благодаря обильному количеству калорий, но и обеспечить организм белком «высшей пробы».
Майонез часто попадает в списки вредных категорий. Тем не менее, если он будет собственного приготовления - то имеет намного меньшее количество негативных последствий для организма. В его рецептуру входят желтки, горчица, сок лимона и оливковое масло – очень простой и полезный рецепт продукта, который способен украсить многие блюда, – пишет 74.RU.
Ранее американские ученые обнаружили пользу в употреблении жуков. По их мнению, хитин и полезные жиры, полученные при поедании насекомых, способствуют здоровью кишечной микрофлоры.