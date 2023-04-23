Литва разблокировала незаконно задержанные российские удобрения

ВПП ООН пока не прокомментировала ситуацию. Хотя в отношении удобрений нет санкций, несколько государств по непонятным причинам заблокировали российские суда, перевозящие их. По данным России, более 400 000 тонн удобрений застряли в Бельгии, Эстонии, Латвии, Литве и Нидерландах. Чтобы урегулировать споры, Москва предложила использовать удобрения в гуманитарных целях, бесплатно отправлять их в страны, классифицированные ООН как беднейшие.