Литва разблокировала незаконно задержанные российские удобрения

Министерство иностранных дел Латвии заявило, что около 200 000 тонн российских удобрений, заблокированных в портах страны, были отправлены в Кению в рамках Всемирной продовольственной программы. Об этом сообщает издание Yenişafak.
«21 апреля 2023 года Всемирная продовольственная программа вывезла груз минеральных удобрений из рижского порта в Кению», — говорится в сообщении министерства.
ВПП ООН пока не прокомментировала ситуацию. Хотя в отношении удобрений нет санкций, несколько государств по непонятным причинам заблокировали российские суда, перевозящие их. По данным России, более 400 000 тонн удобрений застряли в Бельгии, Эстонии, Латвии, Литве и Нидерландах. Чтобы урегулировать споры, Москва предложила использовать удобрения в гуманитарных целях, бесплатно отправлять их в страны, классифицированные ООН как беднейшие.
Россия обратилась к соответствующим структурам ООН с просьбой выступить посредниками, но пока организации удалось отправить только одну партию в 20 000 тонн из Нидерландов в Малави.
Ранее власти Шри-Ланки выразили готовность начать закупки российских удобрений. Денежные расчеты будут производиться в национальной валюте.