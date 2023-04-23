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Ян Непомнящий сыграет финальную партию за звание чемпиона мира

Спорт
Ян Непомнящий сыграет финальную партию за звание чемпиона мира

23 апреля российский шахматист Ян Непомнящий и его оппонент, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь сыграют десятую партию матча за звание чемпиона мира. Информацией об этом поделился sports.ru.

Сообщается, что всего шахматисты смогут провести 14 партий. За победу судьи планируют присуждать 1 балл, за ничью 0,5 балла. Победителем будет считаться первый игрок, набравший суммарно 7,5 балов.

Сам чемпионат будет проходить в Астане, в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что гроссмейстер Ян Непомнящий уже обыграл своего соперника из КНР в седьмой партии матча за звание чемпиона мира.
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