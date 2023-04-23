Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль призвал отправить войска к Тайваню

Европейский политик заявил, что Тайвань «беспокоит нас экономически, коммерчески и технологически». Он отметил, что призвал Запад отправить военный флот к берегам острова чтобы «продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом абсолютно важном районе».