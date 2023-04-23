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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль призвал отправить войска к Тайваню

Политика
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррелль призвал отправить войска к Тайваню

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррелль призвал европейские ВМС начать патрулировать Тайваньский пролив. Об этом сообщает издание SCMP.

Европейский политик заявил, что Тайвань «беспокоит нас экономически, коммерчески и технологически». Он отметил, что призвал Запад отправить военный флот к берегам острова чтобы «продемонстрировать приверженность Европы свободе судоходства в этом абсолютно важном районе».

Кроме того, во вторник в речи, открывающей дебаты по Китаю в Европейском парламенте, он сказал: «Тайвань, несомненно, является частью нашего геостратегического периметра, гарантирующего мир».

Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал европейского дипломата «большим специалистом» по Дню дурака. Это заявление было сделано после слов Борреля о том, что председательства России в СБ ООН «подходит для Дня дурака».
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