Екатерина Мизулина обратились к родителям после информации о смерти школьницы от передозировки

Родителям необходимо уделять больше внимания интересам своих детей, разговаривать, делиться и взаимодействовать. Дети страдают от того, что их семья не делает этого, а потом родители жалуются, что не понимают, откуда у их ребенка пристрастие к наркотикам и неприличной музыке, написала Мизулина в своем Telegram-канале. Она отметила, что только общением, заботой и любовью можно предотвратить уничтожение ребенка как личности.