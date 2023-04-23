Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус совершит визит в Россию в середине лета

Посол Кубы в Москве Хулио Гармендия Пенья сообщил о намерении премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса совершить визит в Россию в начале июля. Дипломат заявил, что политик посетит Москву, Санкт-Петербург и Сочи.
Первым мероприятием Круса станет участие в совете глав правительств Евразийского экономического союза в Сочи. Затем кубинец посетит российскую столицу с официальным визитом, позже он направится ПМЭФ в Санкт-Петербург, – пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Куба обеспечит полное использование карт системы «Мир» в текущем году. Работа по данному направлению ведется около года. На данный момент ими уже частично можно пользоваться – местные банкоматы могут их принимать для обналичивания средств.