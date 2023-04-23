Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к рэперу SCALLY MILANO

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о комментариях рэпера SCALLY MILANO после того, как его концерт был сорван сотрудниками правоохранительных органов из-за подозрения в смерти несовершеннолетней девочки от передозировки наркотических веществ.
В своих социальных сетях рэпер написал, что он «в порядке», а его команда продолжает работу над выяснением причин отмены концерта в «Гигант Холле» Санкт-Петербурга. В ответ на это Мизулина призвала SCALLY MILANO задуматься о детях, которые начали употреблять наркотики из-за их пропаганды в его музыке. Она также назвала его «безответственным» за то, что он не переживает о детях, задержанных на его концерте.
Ранее сообщалось, что полицейские опровергли смерть 14-летней девочки на концерте SCALLY MILANO. Предполагаемая причина срыва мероприятия заключалась в том, что несовершеннолетняя девочка якобы употребила в туалете «Гигант Холл» наркотические вещества, после чего скончалась от передозировки. Однако информация оказалась ложной, так как на данный момент девочка пришла в себя.