Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к рэперу SCALLY MILANO

В своих социальных сетях рэпер написал, что он «в порядке», а его команда продолжает работу над выяснением причин отмены концерта в «Гигант Холле» Санкт-Петербурга. В ответ на это Мизулина призвала SCALLY MILANO задуматься о детях, которые начали употреблять наркотики из-за их пропаганды в его музыке. Она также назвала его «безответственным» за то, что он не переживает о детях, задержанных на его концерте.