Двое журналистов азербайджанской службы «Голоса Америки» ранены на Украине

Журналисты «Голоса Америки»✱ Идрак Джамалбейли и Сеймур Шихалиев получили осколочные ранения в районе села Мирное в Николаевской области. Об этом сообщает издание VOA.
Украинцы показывали Джамалбейли и Шихалиеву обширные траншеи, вырытые российскими войсками в этом районе, когда произошел взрыв мины, оставленной отступившими российскими солдатами. Идрак был ранен несколькими осколками в одну ногу. У Сеймура была задета рука. Оба выздоравливают и не получили серьезных травм. Кроме того, один из украинцев получил легкие ранения лица. Информация об инциденте уточняется.
Ранее СМИ сообщили о гибели российского журналиста Дениса Семенова, отправившегося добровольцем в зону СВО. Подруга рассказала, что он погиб, вытаскивая тела товарищей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами