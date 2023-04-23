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Двое журналистов азербайджанской службы «Голоса Америки» ранены на Украине

Происшествия
Двое журналистов азербайджанской службы «Голоса Америки» ранены на Украине

Журналисты «Голоса Америки»✱ Идрак Джамалбейли и Сеймур Шихалиев получили осколочные ранения в районе села Мирное в Николаевской области. Об этом сообщает издание VOA.

Украинцы показывали Джамалбейли и Шихалиеву обширные траншеи, вырытые российскими войсками в этом районе, когда произошел взрыв мины, оставленной отступившими российскими солдатами. Идрак был ранен несколькими осколками в одну ногу. У Сеймура была задета рука. Оба выздоравливают и не получили серьезных травм. Кроме того, один из украинцев получил легкие ранения лица. Информация об инциденте уточняется.

Ранее СМИ сообщили о гибели российского журналиста Дениса Семенова, отправившегося добровольцем в зону СВО. Подруга рассказала, что он погиб, вытаскивая тела товарищей.

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