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Китайская пьеса от нобелевского лауреата Мо Яня поражает сердца россиян в Пскове

Общество
Китайская пьеса от нобелевского лауреата Мо Яня поражает сердца россиян в Пскове

Псковский драматический театр имени Пушкина стал первым государственным театром, который решил выпустить в России театральную пьесу по китайскому произведению. Информирует ChinaDaily.

Так, премьера «Лягушки» состоялась в драмтеатре 19 апреля при полном аншлаге. Постановка имела колоссальный успех среди публики.

«Я хотел бы обратить внимание на грандиозность и эпохальный характер события», - прокомментировал показ профессор кафедры китайской филологии СПБГУ Алексей Родионов.

Сама пьеса представляет из себя некий оммаж на произведения Сартра, сатиру над коммунистическими «чистками» среди населения и метафору на становление Китайской Народной Республики.

Ранее, стали известны лауреаты театральной премии «Золотая маска».
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