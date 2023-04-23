Китайская пьеса от нобелевского лауреата Мо Яня поражает сердца россиян в Пскове

Псковский драматический театр имени Пушкина стал первым государственным театром, который решил выпустить в России театральную пьесу по китайскому произведению. Информирует ChinaDaily.
Так, премьера «Лягушки» состоялась в драмтеатре 19 апреля при полном аншлаге. Постановка имела колоссальный успех среди публики.
«Я хотел бы обратить внимание на грандиозность и эпохальный характер события», - прокомментировал показ профессор кафедры китайской филологии СПБГУ Алексей Родионов.
Сама пьеса представляет из себя некий оммаж на произведения Сартра, сатиру над коммунистическими «чистками» среди населения и метафору на становление Китайской Народной Республики.
Ранее, стали известны лауреаты театральной премии «Золотая маска».