Куба обеспечит полное использование карт системы «Мир» уже в 2023 году

Дипломат подчеркнул, что работа в этом направлении ведется уже около года. Он отметил, что на данный момент существуют некоторые задержки из-за технических особенностей процесса, однако выразил надежду, что пользоваться картами «Мир» можно будет уже в текущем году. Посол напомнил, что такие карты уже возможно использовать в определенной степени – местные банкоматы могут их принимать для обналичивания средств.