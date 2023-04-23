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Куба обеспечит полное использование карт системы «Мир» уже в 2023 году

Общество
Куба обеспечит полное использование карт системы «Мир» уже в 2023 году

Посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья рассказал в интервью «РИА Новости», что власти страны намерены уже в этом году обеспечить возможность туристам расплачиваться банковскими картами системы «Мир».

Дипломат подчеркнул, что работа в этом направлении ведется уже около года. Он отметил, что на данный момент существуют некоторые задержки из-за технических особенностей процесса, однако выразил надежду, что пользоваться картами «Мир» можно будет уже в текущем году. Посол напомнил, что такие карты уже возможно использовать в определенной степени – местные банкоматы могут их принимать для обналичивания средств.

Ранее экономист Владимир Григорьев предупредил о вероятности ослабления российской валюты в ближайшие недели. Эксперт предположил, что курс рубля может снизиться на «две-четыре» позиции.
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