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NYT: Граждане США должны знать все о здоровье президента Джо Байдена, чтобы переизбрать его

Общество
NYT: Граждане США должны знать все о здоровье президента Джо Байдена, чтобы переизбрать его

Американское издание The New York Times опубликовало данные соцпроса, где у граждан США спросили, хотят ли они знать подробную информацию о здоровье нынешнего президента Штатов Джо Байдена.

Согласно результатам опроса, который провел Исследовательский центр изучения связей с общественностью NORC, многие избиратели демократической партии США считают, что Байден уже слишком стар для того, чтобы эффективно руководить страной. Поэтому ему необходимо либо покинуть свой пост, либо уведомлять своих избирателей о состоянии своего здоровья.

Ранее сообщалось, что социальное исследование среди граждан США продемонстрировало недоверие жителей к физическому и психическому здоровью Байдена. По мнению 52% граждан, он не способен адекватно управлять страной, так как постепенно теряет возможность даже контролировать свою жизнь.
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