Обвиненный в убийстве известного британского музыканта Марк Дэвид Чепмен может быть непричастен к совершению данного преступления. Об этом сообщает издание New York Post.
Такую версию событий выдвинул журналист Дэвид Уилан, который три года расследовал странные несоответствия в официальной версии смерти легендарного музыканта Джона Леннона. В рамках своего расследования Уилан поговорил с хирургом Дэвидом Халлераном, и двумя медсестрами, Барбарой Каммерер и Деей Сато, которые пытались спасти умирающего певца. Кроме того, он провел беседу с детективом, который вел это дело и свидетелями события.
Уилан утверждает, что согласно официальной версии в Леннона стреляли сзади, но его интервью с хирургом и медсестрами показали, что в певца кто-то выстрелил, стоя перед ним.
Уилан обнаружил, что Чепмен долгое время общался с христианскими проповедниками, которые были связаны с бывшим президентом Ричардом Никсоном, а также с психиатрами, связанными с военной разведкой. Официально зафиксировано, что четыре психиатра, известные своим мастерством в области гипноза, включая одного эксперта по печально известной программе контроля сознания ЦРУ MK-Ультра, посетили тюремную камеру Чепмена в течение месяца после его ареста за убийство Леннона. Среди них был бывший консультант ЦРУ Милтон Клайн, нью-йоркский психолог и опытный гипнотизер, который однажды сказал, что может «создать козла отпущения за три месяца». Уилан уверен, что сумасшедшего Чепмана заставили взять на себя вину, настоящим же убийцей был профессионал.
Ранее СМИ рассказали о пыточных условиях в тюрьмах ЦРУ. Самым жестоким к заключенным учреждением ЦРУ, по мнению экспертов, является тюрьма Гуантанамо на Кубе.