New York Post: За убийством музыканта Джона Леннона могло стоять ЦРУ

Уилан обнаружил, что Чепмен долгое время общался с христианскими проповедниками, которые были связаны с бывшим президентом Ричардом Никсоном, а также с психиатрами, связанными с военной разведкой. Официально зафиксировано, что четыре психиатра, известные своим мастерством в области гипноза, включая одного эксперта по печально известной программе контроля сознания ЦРУ MK-Ультра, посетили тюремную камеру Чепмена в течение месяца после его ареста за убийство Леннона. Среди них был бывший консультант ЦРУ Милтон Клайн, нью-йоркский психолог и опытный гипнотизер, который однажды сказал, что может «создать козла отпущения за три месяца». Уилан уверен, что сумасшедшего Чепмана заставили взять на себя вину, настоящим же убийцей был профессионал.