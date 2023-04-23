Китай и Филиппины обещают укреплять свои связи

Представители стран Китая и Филиппин, в ходе посещения пекинской делегацией Манилы, пообещали активнее налаживать связи и укреплять сотрудничество между странами. Информацию об этом приводит Global Times.
Сообщается, что в ходе визита на Филиппины министра иностранных дел Китая Цинь Гана, страны пришли к выводу, что между ними больше схожих интересов чем разногласий.
Глава МИД Филиппин Энрике Манало также заявил, что разногласия Манилы и Пекина в вопросах ведения политики в Южно-Китайском море не являются концом отношений между двумя государствами.
«Эти различия не должны мешать нам искать способы эффективной взаимосвязи», - подчеркнул он.
По итогам встречи представители стран сообщили о своем намерении искать консенсусы и в дальнейших политических спорах.
Ранее власти Филиппин сообщили о своем намерении отказаться от хранения американского оружия.