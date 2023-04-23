Американское издание Economist сообщило, что в ближайшие несколько недель может решиться судьба Украины. Исход контрнаступления повлияет не только на будущее киевского режима, но и на политические процессы в европейском пространстве.
Информационное агентство предположило, что затягивание начала контрнаступления Киевом снижает шансы на достижение каких-либо успехов, тем более страны Европы и США, по его мнению, «сдерживаются» от поставок более мощных вооружений. Журналисты настаивают на том, что ВСУ должны иметь хоть какие-то «результаты» для укрепления позиций на «будущих переговорах».
Авторы также предупредили, что попытка прорыва украинскими войсками может обернуться их окружением и катастрофой, поскольку на Украине отмечается недостаток разного вида вооружений, к тому же многие граждане отказываются идти на службу, что делает невозможным формирование достаточного контингента для достижения «целей».
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 25 раз обстреляли территорию ДНР за прошедшие сутки. Под огнем врага оказались районы пяти населенных пунктов: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Владимировка.