Велики риски окружения: В США усомнились даже в минимальном успехе контрнаступления ВСУ

Информационное агентство предположило, что затягивание начала контрнаступления Киевом снижает шансы на достижение каких-либо успехов, тем более страны Европы и США, по его мнению, «сдерживаются» от поставок более мощных вооружений. Журналисты настаивают на том, что ВСУ должны иметь хоть какие-то «результаты» для укрепления позиций на «будущих переговорах».