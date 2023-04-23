Несовершеннолетние гости не смогли покинуть концерт SCALLY MILANO в одиночестве

Несовершеннолетние посетители концерта SCALLY MILANO смогли покинуть территорию «Гигант Холла» только после того, как их забрали родители.
По словам матери одной из посетительниц концерта, сотрудники правоохранительных органов, которые ворвались на мероприятие, не выпускали несовершеннолетних посетителей из зала. Чтобы покинуть территорию «Гигант Холла», девочке пришлось позвонить родителям и попросить, чтобы ее забрали, приводит слова женщины телеканал 78.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и ОМОНа остановили концерт рэпера SCALLY MILANO. Артиста отвезли домой, а у посетителей проверяли документы. Все совершеннолетние граждане покинули площадку, пока остальных задержали в зале. Одной из причин произошедшего называют наркотики, которые предположительно были у артиста, а также дискредитацию армии РФ, к которой музыкант склонял своих зрителей.