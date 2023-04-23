Несовершеннолетние гости не смогли покинуть концерт SCALLY MILANO в одиночестве

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД и ОМОНа остановили концерт рэпера SCALLY MILANO. Артиста отвезли домой, а у посетителей проверяли документы. Все совершеннолетние граждане покинули площадку, пока остальных задержали в зале. Одной из причин произошедшего называют наркотики, которые предположительно были у артиста, а также дискредитацию армии РФ, к которой музыкант склонял своих зрителей.