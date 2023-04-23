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Посольство РФ зафиксировало 140 заявок на эвакуацию из Судана

Весь мир
Посольство РФ зафиксировало 140 заявок на эвакуацию из Судана

140 человек хотят эвакуироваться из Судана, они обратились в посольство России. Информацию об этом предоставил посол РФ в Хартуме Андрей Черновол в интервью РИА Новости.

Сообщается, что желание покинуть страну высказывают не только граждане СНГ, но и резиденты других стран. Количество заявок с каждым днем только растет.

«Список, где мы учитываем российских граждан, дипломатов и так далее, составляет порядка 300 человек», - рассказал посол.

Согласно его заявлению, планы по эвакуации пока что труднореализуемы, ведь любое покидание территории посольства, непременно ведет к конфронтации двух сторон, что не может гарантировать безопасность.

Ранее сообщалось, что воздушное пространство над Суданом планируется закрыть для полетов минимум до 30 апреля.
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