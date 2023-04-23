Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично «остудила» замглавы МИД Украины Андрея Мельника

Захарова в ироничной манере продолжила заявление заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Мельника. Дипломат сообщил, что киевскому режиму необходимо увеличение военной помощи в десятки раз – в этой связи он обратился к «партнерам» с призывом «пересечь» все «красные линии». Мария Захарова закончила фразу Мельника: