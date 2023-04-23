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Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично «остудила» замглавы МИД Украины Андрея Мельника

Политика
Представитель МИД РФ Мария Захарова иронично «остудила» замглавы МИД Украины Андрея Мельника

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова высмеяла украинских дипломатов за их «смелые» заявления. Своим отношением по теме она поделилась в собственном Telegram-канале.

Захарова в ироничной манере продолжила заявление заместителя главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Мельника. Дипломат сообщил, что киевскому режиму необходимо увеличение военной помощи в десятки раз – в этой связи он обратился к «партнерам» с призывом «пересечь» все «красные линии». Мария Захарова закончила фразу Мельника:

«… и снять исподнее» – написала Захарова (после слова «исподнее» представитель МИД поставила эмодзи шорт/трусов).

Ранее Министерство иностранных дел Германии объяснило депортацию российских дипломатов наличием спецслужб России в Берлине. По мнению органа внешних сношений ФРГ, высылка представителей Москвы должна сократить и предотвратить дальнейшее «вмешательство» РФ во внутреннюю политику государства.
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