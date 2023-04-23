Незадолго до концерта SCALLY MILANO обещал устроить гостям «фееричное шоу»

Ранее сообщалось, что существует три версии срыва концерта SCALLY MILANO. Предполагалось, что одна 14-летняя девочка скончалась в туалете «Гигант Холла» после передозировки наркотическими веществами. Другая версия гласила, что у самого артиста при себе имелись наркотики. Также не исключалось, что концерт был сорван из-за того, что не был согласован. Однако эта информация уже опровергнута сотрудниками полиции.