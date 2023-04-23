Незадолго до концерта SCALLY MILANO обещал устроить гостям «фееричное шоу»

Посетители концерта SCALLY MILANO в Санкт-Петербурге не восприняли всерьез появление сотрудников ОМОНа и МВД на сцене «Гигант Холла».
Когда в зал ворвались сотрудники правоохранительных органов, многие посетители подумали, что это розыгрыш, так как сам SCALLY MILANO незадолго до концерта говорил, что гостей ожидает «фееричное шоу», приводит слова поклонников артиста телеканал 78. Также свидетели произошедшего заявили, что некоторые сотрудники органов отказались говорить настоящую причину срыва концерта, а другие называли разные причины визита силовиков.
Ранее сообщалось, что существует три версии срыва концерта SCALLY MILANO. Предполагалось, что одна 14-летняя девочка скончалась в туалете «Гигант Холла» после передозировки наркотическими веществами. Другая версия гласила, что у самого артиста при себе имелись наркотики. Также не исключалось, что концерт был сорван из-за того, что не был согласован. Однако эта информация уже опровергнута сотрудниками полиции.