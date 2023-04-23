США пообещали защитить Южную Корею

Собеседник подчеркнул, что одним из величайших достижений США считается то, что ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, которые могли бы создать ядерное оружие, предпочли не делать этого из-за «защиты так называемого ядерного зонтика». Чиновник отметил, что Байден планирует выступить с речью в ходе саммита с южнокорейским лидером Юн Сок Елем. Кроме того, по данным издания, лидеры государств хотят обсудить проблему прав человека в Северной Корее.