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США пообещали защитить Южную Корею

Политика
США пообещали защитить Южную Корею

Президент США Джо Байден обещает предпринять «существенные шаги», чтобы подчеркнуть приверженность сдерживанию КНДР. Об этом сообщает издание Reuters.

Источник информационного агентства в американском правительстве сообщил, что администрация «чрезвычайно интенсивно работает с южнокорейцами, чтобы предпринять необходимые шаги для укрепления как общественного восприятия, так и реальности наших обязательств».

Собеседник подчеркнул, что одним из величайших достижений США считается то, что ряд стран Индо-Тихоокеанского региона, которые могли бы создать ядерное оружие, предпочли не делать этого из-за «защиты так называемого ядерного зонтика». Чиновник отметил, что Байден планирует выступить с речью в ходе саммита с южнокорейским лидером Юн Сок Елем. Кроме того, по данным издания, лидеры государств хотят обсудить проблему прав человека в Северной Корее.

Ранее сеульские власти выразили готовность начать поставки летальной помощи Украине. Предполагается, что Южная Корея может отправить Киеву артиллерийские снаряды.
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