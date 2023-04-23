Глава Лиги безопасного интернета сообщила о продаже алкоголя несовершеннолетним на концерте SCALLY MILANO

В субботу, 22 апреля, сотрудники МВД и ОМОНа сорвали концерт репера SCALLY MILANO. Несовершеннолетних посетителей мероприятия задержали, а самого артиста отвезли домой, где он сейчас и находится. Сообщалось, что на концерте некоторые гости употребляли наркотики. В своем Telegram-канале Мизулина прокомментировала эту информацию и заявила, что в самом зале также активно продавался алкоголь несовершеннолетним детям. Она отметила, что на выступлении было, как минимум, две девочки, которые оказались в тяжелом состоянии после употребления наркотических веществ.