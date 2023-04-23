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Президент Toyota пообещал активизировать продвижение электромобилей

Экономика
Президент Toyota пообещал активизировать продвижение электромобилей

Новый президент корпорации Toyota Кодзи Сато пообещал начать агрессивный «сдвиг» в сторону электрификации автомобилей. Информацию публикует JapanToday.

Так, Сато подтвердил, что автопроизводитель отстает по фактическим объемам проданных электромобилей по сравнению со своими конкурентами.

«Нам нравится видеть, как люди подбадривают Toyota», - заявил президент корпорации, обсуждая «гонку» в электромобильной промышленности.

Несмотря на низкие продажи, Сато упомянул, что Toyota является лидером в производстве автомобилей-гибридов. Особое внимание президент уделил проблемам с рынком потребителей, где каждому региону нужно «что-то свое».

По его словам, вся производственная система компании должна быть модернизирована, чтобы выпускать качественные электромобили, соответствующие эмблемам Toyota или Lexus.

Ранее сообщалось, что банда угонщиков японских и корейских автомобилей предстанет перед судом в Санкт-Петербурге.
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