Президент Toyota пообещал активизировать продвижение электромобилей

Новый президент корпорации Toyota Кодзи Сато пообещал начать агрессивный «сдвиг» в сторону электрификации автомобилей. Информацию публикует JapanToday.
Так, Сато подтвердил, что автопроизводитель отстает по фактическим объемам проданных электромобилей по сравнению со своими конкурентами.
«Нам нравится видеть, как люди подбадривают Toyota», - заявил президент корпорации, обсуждая «гонку» в электромобильной промышленности.
Несмотря на низкие продажи, Сато упомянул, что Toyota является лидером в производстве автомобилей-гибридов. Особое внимание президент уделил проблемам с рынком потребителей, где каждому региону нужно «что-то свое».
По его словам, вся производственная система компании должна быть модернизирована, чтобы выпускать качественные электромобили, соответствующие эмблемам Toyota или Lexus.
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