Неизвестные подожгли лагерь мигрантов на границе с США

По данным прессы, палаточный лагерь в мексиканском городе в настоящий момент вмещает около 2000 человек, большинство из которых являются выходцами из Венесуэлы, Гаити и Мексики. В малонаселенной части лагеря было подожжено более двух десятков укрытий из пластика, брезента, веток и других материалов. Сообщений о погибших или серьезных травмах не поступало, но многие из тех, кто жил там, потеряли одежду, документы и все другие скромные пожитки, которые оставались внутри.