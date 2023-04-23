«Язык любви»: Понимание мироощущения партнера к окружающим вещам имеет критическое влияние на отношения

Понимание «языка любви» вашего партнера является чуть ли не главным аспектом отношений. Осознание личных потребностей и доведение их до сведения половины может помочь скорректировать свои естественные склонности, чтобы укрепить любовную связь.
Каждый «язык любви» – это категория, имеющая определенный вес или ценность. Такие детали, как физическое прикосновение, знаки внимания, качественное времяпрепровождение, получение подарков и слова поддержки, по-разному расставлены в сознании каждого отдельного человека.
Если один партнер обнаруживает, что постоянные усилия, которые он прилагает в отношениях, чтобы показать любовь своей половинке, остаются непризнанными, это показатель неправильного понимания «языка». Укрепление взаимопонимания можно начать с банальных вещей: от стирки одежды партнера до заправки его/ее автомобиля – только таким образом можно выяснить, что им нравится, а что они бы хотели контролировать самостоятельно. Самый важный аспект в этой связи – обсуждение с партнером, что для него действительно имеет критическое значение в отношениях, – пишет The List.
Ранее ученые установили взаимосвязь между сексом и лечением симптомов аллергии. Исследователи выяснили, что во время интимного акта кровеносные сосуды в носу и глазах сужаются, что помогает разблокировать заложенность.