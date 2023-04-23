«Язык любви»: Понимание мироощущения партнера к окружающим вещам имеет критическое влияние на отношения

Если один партнер обнаруживает, что постоянные усилия, которые он прилагает в отношениях, чтобы показать любовь своей половинке, остаются непризнанными, это показатель неправильного понимания «языка». Укрепление взаимопонимания можно начать с банальных вещей: от стирки одежды партнера до заправки его/ее автомобиля – только таким образом можно выяснить, что им нравится, а что они бы хотели контролировать самостоятельно. Самый важный аспект в этой связи – обсуждение с партнером, что для него действительно имеет критическое значение в отношениях, – пишет The List.