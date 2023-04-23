Врачи оценили пользу весенней уборки для психического здоровья

Американский клинический психолог, доктор Марни Амселлем сообщает, что занятия весенней уборкой помогают в достижении баланса с самим собой. Причинами такой неожиданной взаимосвязи поделился журнал Vogue.
Так, по заявлению врача, люди гармонируют с временами года, и на каждый сезон необходим свой подход.
«Весна – это обновление как в природе, так и внутри нас» - говорит Амселлем.
По ее словам, занятия уборкой помогут вам почувствовать контроль над окружением. Ритмика и некая «ритуальность» данного занятия помогает не только навести порядок в квартире, но и в голове.
Врач также отмечает факторы спокойствия и заряд энергии, получаемый во время бытовых дел. Само понимание, что у тебя чистая квартира помогает человеку успокоиться и расслабиться.
Ранее, власти Томска оптимизировали процесс уборки улиц города. Теперь подрядчики будут участвовать в специальном соцсоревновании.