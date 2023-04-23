Рэпер SCALLY MILANO замечен в дискредитации ВС РФ на своем концерте в Санкт-Петербурге

Репер SCALLY MILANO, чей концерт был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, активно осуждал проведение специальной военной операции и дискредитировал армию России.
В субботу, 22 апреля, на концерт SCALLY MILANO ворвались сотрудники МВД и ОМОНа. Предполагалось, что это связано с возможной смертью несовершеннолетней девочки из-за передозировки наркотическими веществами, которые она употребила в туалете помещения. Однако вскоре эта информация была опровергнута сотрудниками полиции. Сейчас же стало известно, что одной из возможных причин отмены мероприятия стала пропаганда со стороны артиста, который выступал против СВО и призывал своих поклонников делать то же самое. На своем прерванном концерте он скандировал кричалки против СВО и слушал, как его поклонники повторяют за ним. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Ранее сообщалось, что концерт SCALLY MILANO был прерван ворвавшимися на него сотрудниками МВД и ОМОНа. Они потребовали остановить выступление и заставили всех присутствующих показать удостоверение личности, а лиц младше 16 лет принудительно задержали в зале.