Рэпер SCALLY MILANO замечен в дискредитации ВС РФ на своем концерте в Санкт-Петербурге

В субботу, 22 апреля, на концерт SCALLY MILANO ворвались сотрудники МВД и ОМОНа. Предполагалось, что это связано с возможной смертью несовершеннолетней девочки из-за передозировки наркотическими веществами, которые она употребила в туалете помещения. Однако вскоре эта информация была опровергнута сотрудниками полиции. Сейчас же стало известно, что одной из возможных причин отмены мероприятия стала пропаганда со стороны артиста, который выступал против СВО и призывал своих поклонников делать то же самое. На своем прерванном концерте он скандировал кричалки против СВО и слушал, как его поклонники повторяют за ним. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.