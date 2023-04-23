Пять фактов о полезном влиянии секса на здоровье и отношения

Интернет-журнал The Voice Mag рассказал о своих наблюдениях по поводу полезности занятий сексом.
Для начала, секс – это отличная тренировка для сердца. При этом, во время сексуальной активности, сжигается до трех калорий в минуту. Отличный результат.
Занятия сексом снижают риск возникновения сердечных патологий. Согласно исследованиям, те, кто занимаются любовью хотя бы два раза в неделю имеют ниже шанс получить сердечный приступ.
Снижение уровня стресса и повышение количества эндорфинов. При сниженной тревоге у людей меньше шансов на проявление психических заболеваний.
Повышение «связи» со своим партнером. Согласно заявлениям ученых, секс, полный взаимных чувств, поможет избавиться от назойливого чувства одиночества и сохранит здоровые отношения.
И наконец, он хорошо влияет на сон. Расслабление и релаксация после «процедуры» положительно влияют на хороший сон, что помогает избавиться от целого ряда проблем.
Ранее, ученые смогли выявить взаимосвязь между занятием сексом и лечением симптомов аллергии.