Европейские сейсмологи зарегистрировали второе мощное землетрясение в Индонезии за сутки

Сейсмологи заявили о втором землетрясении в Суматре (Индонезия). Об этом сообщает Deccan Herald. Сообщения о жертвах и пострадавших на данный момент отсутствуют.
Эксперты Европейского средиземноморский сейсмологического центра сообщили о подземных толчках магнитудой 6,1 в индонезийском Кепулауан-Бату. Исходя из наблюдений ученых, очаг землетрясения располагался на глубине 43 километра. До этого ЕССЦ также заявлял о сейсмической активности в том же регионе магнитудой 5,8 – тогда глубина эпицентра составляла 42 километра.
Ранее на Мьянму обрушился мощный торнадо и унес жизни по меньшей мере шести человек. Также сообщалось, что 109 человек получили травмы различной степени тяжести. Спасатели немедленно приступили к поиску и оказанию помощи пострадавшим.