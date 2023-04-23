Европейские сейсмологи зарегистрировали второе мощное землетрясение в Индонезии за сутки

Эксперты Европейского средиземноморский сейсмологического центра сообщили о подземных толчках магнитудой 6,1 в индонезийском Кепулауан-Бату. Исходя из наблюдений ученых, очаг землетрясения располагался на глубине 43 километра. До этого ЕССЦ также заявлял о сейсмической активности в том же регионе магнитудой 5,8 – тогда глубина эпицентра составляла 42 километра.