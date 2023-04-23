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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила осудить рэпера SCALLY MILANO по УК РФ

Общество
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила осудить рэпера SCALLY MILANO по УК РФ

Председатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала информацию о смерти 14-летней девочки от передозировки наркотическими веществами на концерте рэпера SCALLY MILANO в Санкт-Петербурге.

По мнению Мизулиной, которое она озвучила в своем Telegram-канале, рэпера SCALLY MILANO не раз требовали проверить на пропаганду употребления наркотиков из-за текста в его песнях, который в основном рассказывают о том, как он любит запрещенные вещества и иную несанкционированную деятельность. Миузлина предложила превлечь исполнителя к ответственности по 230 статье УК РФ. В частности, она отметила, что музыкант «абсолютно безответственно» относится к своей аудитории, пытаясь заработать деньги любой ценой, игнорируя возможную опасность для здоровья детей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы опровергли информацию о смерти несовершеннолетней девочки из-за передозировки наркотическими веществами. Также уточнялось, что информация о несанкционированности концерта тоже не соответствует действительности.
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