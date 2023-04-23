Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила осудить рэпера SCALLY MILANO по УК РФ

По мнению Мизулиной, которое она озвучила в своем Telegram-канале, рэпера SCALLY MILANO не раз требовали проверить на пропаганду употребления наркотиков из-за текста в его песнях, который в основном рассказывают о том, как он любит запрещенные вещества и иную несанкционированную деятельность. Миузлина предложила превлечь исполнителя к ответственности по 230 статье УК РФ. В частности, она отметила, что музыкант «абсолютно безответственно» относится к своей аудитории, пытаясь заработать деньги любой ценой, игнорируя возможную опасность для здоровья детей.