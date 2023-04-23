Иран обещает продолжать поддержку Палестины

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран продолжит поддержку палестинской нации на пути к освобождению оккупированных земель и созданию независимого правительства. Об этом сообщает издание MEHR.
Иранский дипломат подчеркнул важность «падения сионистских оккупантов», продолжающихся событий на территории Палестины, а также «единства среди народа и глобальной солидарности с палестинцами». Все это он сообщил в ходе телефонного разговора с лидером организации «Исламский джихад Палестины»* Зиядом аль-Нахалой. В свою очередь Нахала высоко оценил поддержку Ираном «угнетенного и стойкого палестинского народа».
Ранее лидер исламской революции Аятолла Али Хаменеи заявил, что падение «узурпаторского сионистского режима ускоряется». Он отметил, что Палестина – проблема не только мусульманского сообщества, но и всего человечества.
*Организация запрещена на территории Российской Федерации.