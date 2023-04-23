Иран обещает продолжать поддержку Палестины

Иранский дипломат подчеркнул важность «падения сионистских оккупантов», продолжающихся событий на территории Палестины, а также «единства среди народа и глобальной солидарности с палестинцами». Все это он сообщил в ходе телефонного разговора с лидером организации «Исламский джихад Палестины»* Зиядом аль-Нахалой. В свою очередь Нахала высоко оценил поддержку Ираном «угнетенного и стойкого палестинского народа».