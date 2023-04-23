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Иран обещает продолжать поддержку Палестины

Политика
Иран обещает продолжать поддержку Палестины

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран продолжит поддержку палестинской нации на пути к освобождению оккупированных земель и созданию независимого правительства. Об этом сообщает издание MEHR.

Иранский дипломат подчеркнул важность «падения сионистских оккупантов», продолжающихся событий на территории Палестины, а также «единства среди народа и глобальной солидарности с палестинцами». Все это он сообщил в ходе телефонного разговора с лидером организации «Исламский джихад Палестины»* Зиядом аль-Нахалой. В свою очередь Нахала высоко оценил поддержку Ираном «угнетенного и стойкого палестинского народа».

Ранее лидер исламской революции Аятолла Али Хаменеи заявил, что падение «узурпаторского сионистского режима ускоряется». Он отметил, что Палестина – проблема не только мусульманского сообщества, но и всего человечества.

*Организация запрещена на территории Российской Федерации.
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