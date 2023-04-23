Назван топ-10 книг, которые хорошо скрасят компанию весной

Наш соотечественник Оксана Васякина и ее «Рана». История путешествия по той самой «хтонической Руси» будет не просто погружением в мир сибирской тайги, но и настоящей формой текстового транса. Главное – это читать без отрыва, а то все вновь станет слишком ярким.