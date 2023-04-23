Назван топ-10 книг, которые хорошо скрасят компанию весной

Издание Правила Жизни поделилось подборкой книг, которые по мнению редакции, необходимы для прочтения этой весной.
Для начала рекомендуется полистать комикс от Руту Модан «Имущество». В забавном иллюстрированном романе рассказывается история бабушки и внучки о возвращении в послевоенную Варшаву, ради восстановления прав на имущество.
Далее, изданием рекомендуется роман Лили Кинг «Писатели и любовники». Настоящая драма взрослой женщины и история любовного треугольника никого не оставит равнодушным.
Книга Чон Ючжон «Хороший сын, или происхождение видов». Классический запутанный триллер-детектив от южнокорейского гуру данного жанра. Сможете ли вы поставить себя на место убийцы?
Антония Байетт и ее книга «Дева в саду». Классическое полотно классической любовной истории. Если вы любитель романов Шарлотты Бронте, то данная книга вас зачарует.
«Зависимость» Тове Дитлевсен завершит «Копенгагенскую трилогию» и расскажет вам почему эмансипация женского пола стало настоящим прорывом в современном мире.
Наш соотечественник Оксана Васякина и ее «Рана». История путешествия по той самой «хтонической Руси» будет не просто погружением в мир сибирской тайги, но и настоящей формой текстового транса. Главное – это читать без отрыва, а то все вновь станет слишком ярким.
Дальше в списке идет «Айдахо» Эмили Раскович. Хоть это и роман-дебютант молодой писательницы, мастерство превращать текст в пейзаж здесь выведено на максимум. Погрузитесь в мир травм вместе с несчастной Энн и сами все поймете.
Ребекка Маккай и ее «Мы умели верить», в котором нас научат не сдаваться даже на пороге проигрыша и всегда лелеять надежду на лучшее. Мастерски рассказанная история о бесстрашии на грани катастрофы зарядит ваш дух надолго.
Вера Богданова и ее удивительная антиутопия «Павел Чжан и прочие речные твари». Социальная фантастика с самого начала своего существования была жанром, в котором наши соотечественники были как «рыба в воде». История про программиста и поиски его отца китайца абсурдно-прекрасна.
И напоследок, магнум опус комиксиста Алана Мура «Иерусалим». 1200 страниц любви к самой культуре написания и 5 лет переводов точно стоят внимания. Тем более, что автор уже много раз показывал свои навыки работы с пером простому читателю.
Ранее, экс-президент США Дональд Трамп анонсировал выпуск своей собственной книги с мнением о текущей политической ситуации в мире.